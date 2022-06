Combat poignant pour la liberté, réflexion essentielle sur l'Histoire, l'esclavage et le racisme, le roman incontournable multiprimé de Colson Whitehead enfin en édition pédagogique ! Grâce à l'Underground Railroad, un réseau historique d'aide aux esclaves, la jeune Cora tente de fuir la Géorgie, la plantation de coton, les sévices des propriétaires. A travers l'Amérique des années 1850, elle lutte pour gagner les états du nord plus cléments. Dans ce roman, encensé par la critique et lauréat du prix Pulitzer, l'auteur propose une réflexion sur la brutalité de l'esclavage et sur le racisme. Au-delà, il propose une fable humaniste sur la liberté. Niveaux et objets d'étude : 2de : La littérature d'idées - Le roman et le récit 1re : Le roman et le récit