Danae ? Berrube ? -Portanguen dite Poussin posse`de le rare don de savoir nager. Orpheline, tour a` tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l'Atlantique, sur l'i^le d'Ys, berceau d'un peuple obse ? de ? par l'honneur et le courage. Une i^le ou` me^me les terriens se vantent d'e^tre marins, ou` seuls les plus braves ont le privile`ge de vivre dans la cite ? fortifie ? e a` l'abri des grandes mare ? es d'e ? quinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et marges, Danae ? Poussin se soumettra aux cycles qui animent les mouvements de la mer comme a` ceux qui re ? gissent le coeur des hommes. Les marins ne savent pas nager s'adresse a` celles et ceux qui, un jour, se sont demande ? si c'e ? tait la monte ? e des eaux qui les faisait pleurer ou leurs larmes qui faisaient monter les eaux. Dominique Scali signe un roman d'aventures maritimes e ? poustouflant campe ? dans un XVIIIe sie`cle alternatif sale ? par l'embrun et rempli de la cruaute ? du vent.