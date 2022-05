Pays basque. Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Espelette, Saint-Jean-Pied-de-Port

Des clefs pour comprendre... la nature d'un pays de montagnes baigné par le golfe de Gascogne ; son histoire et sa langue ; ses traditions artisanales, festives, gastronomiques et son art de vivre si singulier ; son architecture religieuse, rurale, ses lieux de villégiature... Des itinéraires à parcourirDécouvrir le Pays basque en 5 circuits de visite ; apprécier le savoir-faire des pêcheurs basques ; retrouver l'atmosphère Belle Epoque à la villa Arnaga, le musée Edmond-Rostand... Les informations pratiquesUne sélection d'hôtels et de restaurants ; les fêtes et les festivals ; quelques échappées vers l'Espagne ; les adresses et les horaires d'ouverture des lieux à visiter.