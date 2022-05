Passager pour Francfort

Un épais brouillard s'est abattu sur Genève, obligeant l'avion à se poser à Francfort. Sir Stafford Nye vient d'assister à une conférence diplomatique assommante ; pour lui, l'incident n'est qu'un désagrément de plus. Cependant, cette escale imprévue pourrait bien être fatale à la jeune inconnue qui l'aborde dans le hall de l'aéroport. Enfin, c'est ce qu'elle prétend en sollicitant son aide. Elle n'a pas l'air de plaisanter, et pourtant sa proposition est grotesque. Peut-être même dangereuse... Mais c'est justement ce qui plaît à sir Stafford Nye. Il a une réputation et aime l'insolite. Alors, pourquoi ne pas accepter ?