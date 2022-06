Boca Nueva Tome 3

Lorsque le jeune Ese débarque à Boca nueva, il pense trouver un petit emploi peinard et sans histoires. Mais il découvre rapidement que la riche cité, en proie aux complots, à la corruption et aux attaques extérieures, est au bord de l'effondrement. C'est à à contre-coeur qu'il se voit associé à Riggs, le flic le plus irascible de la ville, pour mener une enquête des plus périlleuses. Loyauté, courage et ruse seront leurs armes pour unir toutes les bonnes volontés contre les forces maléfiques qui assaillent Boca Nueva. Un récit haletant et plein d'humour qui associe enquête policière et pure fantasy !