Shayne Tome 2 : Les huit derniers jours de la vie de Shayne

Quelques jours après la disparition du Roi et de la cour, Shayne et ses compagnons atteignent la montagne. Ils ont pu sortir de la ville tant bien que mal, mais le plus dur reste à faire. Passer les nombreux gardes qui font obstacles à ceux qui fuient, et trouver un refuge sûr, pour échapper aux effets de la comète et à la folie du Roi. Une lutte pour la survie, mais est-ce encore utile alors que la fin du monde semble si proche ?