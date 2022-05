Une biographie illustrée, version luxe, à l'occasion des 40 ans de la disparition de Romy Schneider. Elle était la vie, elle fut la mienne, écrit Alain Delon. Elle fut la nôtre aussi. A l'occasion des 40 ans de la disparition de Romy, David Lelait-Helo, dans ce portrait illustré, ne décrit pas une héroïne tragique mais une femme mi-ombre mi-soleil, avec ses joies et ses rires, ses chagrins et ses drames, une actrice qui, à corps perdu, prêta son visage aux plus grandes héroïnes du 7ème art. Le roman d'une vie.