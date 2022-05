The Ancient Magus Bride Tome 16

Découvrez le manga qui a ensorcelé le Japon et prend brillamment la relève de "Black Butler" et "Pandora Hearts". Après le succès des moyens métrages (sorties simultanées avec les tomes 5, 6 et 7 en France), The Ancient Magus Bride bénéficie d'une adaptation en série TV d'octobre 2017 à mars 2018. Sa conception est confiée au prestigieux WIT STUDIO (L'attaque des titans). Chisé Hatori a 15 ans. Elle n'a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l'existence remonte à la nuit des temps... Il la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et lui annonce qu'à terme, elle deviendra son épouse. Alors, les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son coeur se mettent à tourner de nouveau, petit à petit... Découvrez un nouveau monde fantasy riche en pouvoirs, créatures et yôsei. Un manga succès qui a ensorcelé le Japon et prend brillament la relève de "Black Butler" et "Pandora Hearts". Adapté en animé !