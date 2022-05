Le livre du désert

THEO CLARE est MO HAYDER... Ils sont treize, originaires des quatre coins du monde, et bien qu'issus de milieux différents, ils forment une famille : les Sensitive. Ensemble, ces hommes, femmes et enfants parcourent le Cirque, vaste désert dont ils sont prisonniers, à la recherche du Sarkpont, leur porte de sortie. Ils n'ont pour cela que douze chances et leur temps est compté... Dans un environnement hostile où des créatures assoiffées de sang sillonnent les nuits grises, leur quête peut s'avérer fatale. Quelque part en Virginie, une adolescente tourmentée, obsédée par les déserts et les phénomènes météorologiques, est soudain victime d'hallucinations. Quand un concepteur de logiciels rencontré en ligne lui confie qu'il souffre des mêmes symptômes, McKenzie en vient à penser que ses parents lui cachent quelque chose...