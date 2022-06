Diccionario Esencial de lengua española - poche

Un dictionnaire pratique et complet avec un petit format ! L'outil idéal pour les hispanophones et pour les étudiants en espagnol. Le dictionnaire contient : -28 000 mots -50 000 expressions et locutions -2000 notes et observations sur la prononciation, l'orthographe et la syntaxe -Un mémo avec les règles fondamentales de la grammaire espagnole, très pratique pour les étudiants