Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour la paix ? Le sous-lieutenant Georges Kabla, diplômé de Polytechnique, effectue un stage au centre radioélectrique des Alluets-le-Roi, qui est en réalité une base d'écoute de la DGSE. Sa mission ? S'occuper du paramétrage d'un logiciel de reconnaissance faciale particulièrement pointu, surnommé Face Mort. Mais lorsque ce dernier déclenche une alerte sur une vidéo, les événements prennent alors une autre tournure. Le jeune lieutenant décide de mener une recherche plus poussée. Une minute plus tard, le téléphone sonne : le conseiller spécial du directeur général lui ordonne de tout arrêter. A des milliers de kilomètres de là, préposée à des missions clandestines consistant, sans ordre officiel, à éliminer des djihadistes français qui ne doivent sous aucun prétexte remettre les pieds dans leur pays d'origine, Maxime Barelli, capitaine dans les forces spéciales, avance dans un combat permanent entre ce qu'elle est et ce qu'elle accomplit. Mais les conflits qui l'entourent vont bientôt prendre une dimension exceptionnelle quand elle va découvrir qu'une arme mortelle d'un nouveau genre est en train d'être mise au point. Une arme aussi insaisissable que l'air et qui menace la France...