ABC de la cartomancie. Découvrez les clefs de votre avenir

La cartomancie est un art divinatoire qui utilise le tirage des 52 cartes traditionnelles. Dans ce livre accessible au plus grand nombre, Giovanni Sciuto dévoile les meilleures méthodes pour tirer les cartes et découvrir de quoi notre destin sera fait : amour, argent, bonheur, passion, réussite... Pas à pas, il nous initie au sens et aux symboles de chaque carte, et présente des tirages faciles pour connaître les clefs de notre avenir. Un art divinatoire passionnant.