My Hero Academia Team-up Mission T03 - Tome 3. 3

De nouvelles aventures inédites des élèves de la Hero Academia ! Les apprentis héros reprennent du service ! En effet, les seconde A ont trouvé une petite chienne perdue au lycée Yuei, et les filles décident de la garder le temps de lui offrir un nouveau foyer. Minoru, jamais à court d'idées quand il s'agit d'attirer l'attention des demoiselles, élabore un plan et se fait passer pour l'animal... Mais lorsque des personnes se présentent pour adopter Mochi, c'est en fait avec Minoru qu'elles repartent ! Le garçon découvre alors tout un réseau de trafic de chiens : il atterrit dans un chenil où les animaux volés restent enfermés avant d'être revendus... De leur côté, ses camarades s'aperçoivent de la supercherie et partent à sa rescousse !