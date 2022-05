Le Malade imaginaire - BAC 2023

Argan se plaît à croire qu'il est gravement malade et cherche à s'entourer de médecins et d'apothicaires... au point de vouloir marier sa fille Angélique à un docteur ! Heureusement, Béralde, le frère d'Argan, et Toinette, l'impertinente servante au grand coeur, veillent et mettent tout en oeuvre pour que le vieil homme retrouve la raison. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie et contexte- Genre de l'oeuvre- Pour mieux interpréter- ChronologieSPECTACLE ET COMEDIE- La comédie-ballet, à la croisée des genres- Un spectacle musical créé pour le Carnaval- Groupements de textesVERS LE BAC- Explications linéaires guidées- Points de grammaire- Sujets de dissertation et de commentaireCAHIER ICONOGRAPHIQUE.