" Ma petite, il n'existe pas de douce manière de t'annoncer cela... mais ta mère a commis un crime de lèse-majesté contre le roi notre père, et elle en a subi les conséquences. Elle a été exécutée. " Elizabeth Tudor est la fille de Henri VIII, le roi le plus puissant que l'Angleterre ait connu. Elle est destinée à monter sur le trône en tant qu'héritière de la Couronne, mais son avenir est menacé quand sa mère, Anne Boleyn - celle qui a déchaîné la passion du roi - est exécutée pour haute trahison. Dès lors, le destin d'Elizabeth bascule. Déclarée illégitime et écartée de la succession, elle ne peut plus compter que sur sa grande intelligence pour survivre. Néanmoins, elle ne perd pas espoir et déjoue les plans de ses ennemis, qui voudraient la voir périr ou qui espèrent se servir d'elle pour assouvir leur propre ambition et réclamer ce qui lui revient de droit... " Lady Elizabeth nous entraîne dans un tableau très réaliste et effrayant du xvie siècle... Elizabeth pourra-t-elle survivre ? La réponse est évidemment connue, mais ce roman est si palpitant que l'issue historique en devient incroyable. " Daily Express " Cette Elizabeth est toute en nuances et pleine de charme : un point de vue rafraîchissant et un regard plaisant sur la vie trop peu explorée d'un des personnages les plus fascinants de l'histoire de l'Angleterre. " Publishers Weekly