Qui est Martin Odum ? Un ancien agent secret ? Une simple "légende", fausse identité fabriquée par la CIA ? Quel rapport avec cet expert en explosifs de l'IRA, Dante Pippen, appelé comme " conseiller " dans un camp d'entraînement du Hezbollah ? Quand la jeune Stella demande à Martin, devenu détective privé, d'enquêter sur le neveu d'un puissant oligarque à la tête d'un empire de crimes, d'argent et de pouvoir, les cartes se brouillent de nouveau. De New York à Londres en passant par Prague, Hébron et Moscou, Martin s'enferre dans un dédale d'énigmes et de dangers dont il ne sortira pas indemne.