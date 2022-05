Carole & Clark

"La passion magnifique et tragique de deux stars au firmament de l'âge d'or de Hollywood". Le Figaro Ils étaient plus que des célébrités. Ils étaient le couple rêvé, un feuilleton national. Star d'Autant en emporte le vent, Clark Gable, l'homme qui embrassait les femmes, incarnait le rêve hollywoodien. Carol Lombard, qui irradiait dans La Joyeuse suicidée, possédait un charme imparable et parlait comme un marin. Entre 1930 et 1940, leur amour, fait de sentiments tourmentés et souvent irréels, s'inscrit dans le cadre patiné de l'âge d'or d'Hollywood. Vincent Duluc est l'auteur de trois récits très remarqués et salués par la presse, Le Cinquième Beatles, Un printemps 76 et Kornelia. Leader de la rubrique football de L'Equipe depuis plus de vingt ans, il a publié chez Points Les mots du football.