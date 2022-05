Il ne reverrait jamais sa fille. Ses meurtriers étaient en possession d'un vestige dont la puissance défiait l'imagination. Et il allait mourir sans avoir pu jeter ne serait-ce qu'un regard à la plus grande découverte archéologique de tous les temps... L'archéologue Dilara Kenner mène des fouilles au Pérou quand elle reçoit des informations cruciales sur la disparition de son père, qui a passé sa vie à chercher l'Arche de Noé. Aussitôt, elle comprend qu'elle est en danger. Un homme peut l'aider : Tyler Locke, un ingénieur de l'armée. Lancée à ses côtés dans un compte à rebours mortel, elle n'a que sept jours pour retrouver l'arche sacrée. Car entre de mauvaises mains, son secret pourrait détruire l'humanité... Fans de Dan Brown et du bon Dr Jones, ce roman d'aventures, historique et ésotérique, est fait pour vous.