L'internat de l'ile aux cigales - Tome 2. La maison cachée

Marguerite, Agostino, Caleb, Nordine et Cerise sont heureux de se retrouver à l'internat de l'île aux Cigales pour leur année de cinquième. Ils ont hâte de reprendre les répétitions de musique ! Mais à l'internat, rien ne se passe jamais comme prévu... Une nouvelle élève, Annie, éveille leur curiosité : elle se fait livrer des paquets mystérieux par hélicoptère et semble porter un lourd secret... Et que sont ces ombres terrifiantes qui hantent le parc la nuit ?