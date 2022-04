Hygiène de l'assassin [EDITION EN GROS CARACTERES

L'annonce de la mort imminente de Prétextat Tach, prix Nobel de littérature, suscite un engouement sans précédent chez les journalistes du monde entier. Rares sont ceux qui ont eu le privilège d'approcher le grand homme. Quatre seulement vont pouvoir le rencontrer, mais, trahis par leur incompétence et leur fatuité, ils sont éconduits de façon grossière. Seule Nina, par sa parfaite connaissance de l'oeuvre de l'écrivain, parvient à lui tenir tête. Tous deux engagent alors un duel sans merci qui va amener l'écrivain à se dévoiler et à révéler son surprenant passé... Dans cette intrigue originale, Amélie Nothomb manie la cruauté, le cynisme et l'ambiguïté avec un talent accompli. Le premier roman qui a révélé Amélie Nothomb, enfin en gros caractères. Une histoire d'une extraordinaire intensité !