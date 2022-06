Une semaine formidable

Paul et Isabelle s'apprêtent à vivre le plus beau jour de leur vie, à Gérardmer. Yvonne, la mère de Paul s'est occupé de tout... ou presque ! Ils découvrent abasourdis que des invitations n'ont pas été envoyées, l'église réservée est bien trop petite pour accueillir les convives, la cérémonie n'est pas préparée, ... Rien n'est prêt ! En quelques jours, ils vont devoir rattraper ce désastre... Une course folle contre la montre est lancée, qui guidera leurs pas sur l'histoire des générations passées. De surprise en rebondissement, comprendront-ils pourquoi Yvonne a tenté de saboter ainsi leur fête ? Et parviendront-ils à déjouer ses plans ?