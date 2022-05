Pasteur à la plage. Le monde des microbes dans un transat

Pourquoi Louis Pasteur est-il célèbre ? Etait-ce pour la découverte de la vaccination ? Pour l'invention de la pasteurisation ? Ces découvertes ont construit la légende mais, au-delà, Louis Pasteur nous a révélé un monde étonnant, celui des microbes, comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Installez-vous confortablement dans un transat et partez à la découverte de ces bactéries et de ces virus vecteurs de maladies mais aussi essentiels pour notre équilibre et celui de la planète.