50 années étoilées. Prix de Lausanne 1973 - 2023

Ce beau livre très richement illustré retrace de manière non chronologique le demi-siècle de ce qu'un journaliste américain a appelé " la Rolls des concours de danse ". Par le texte et par l'image, des destins se profilent, dans les rires et parfois dans les larmes. A peine tracés dans l'espace, le geste, le mouvement n'existent plus. Pourquoi en irait-il autrement des concours de danse ? 50 ans après sa création, le Prix de Lausanne reste en plein essor. C'est qu'il ne cesse de se remettre en question pour répondre au plus près aux besoins des jeunes danseurs en fin de formation. Les bourses d'étude et d'apprentissage qu'il attribue en sont certes l'enjeu. Mais plus largement, c'est en expérience formatrice qu'il s'est métamorphosé au fil des ans. Par le texte et l'image, ce livre témoigne de son évolution.