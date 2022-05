C'est à ton tour d'écrire. Ecrits de gens ordinaires en période extraordinaire

Au début de la pandémie 2020, un cercle collectif d'écriture et de lecture numérique a vu le jour : www.cestatontourdecrire.com. C'est par centaines que sont arrivés sur le site les écrits de monsieur et madame Tout-le-Monde : des confidences émouvantes, de beaux poèmes, de vibrantes ou savantes réflexions et des récits fantaisistes. En ce livre absolument unique, rehaussé par la préface élogieuse de l'écrivaine et comédienne Francine Ruel, nous vous en présentons plusieurs, qui sauront vous toucher profondément. Avec la colombe Céta, qui joue un peu le rôle de guide de voyage, vous découvrirez la diversité de ce paysage littéraire haut en couleur. Au fil des pages, ses réflexions, drôles ou sages, tissent un lien charmant entre les textes du recueil, composés par des gens de tous âges, de tous milieux et de toutes compétences. Tel un souffle, vous recevrez cette belle énergie.