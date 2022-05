Frère Wulf Tome 2 : Le fléau du Tulpan

Après avoir échappé de justesse à la sorcière Circé et à son entremonde, Frère Wulf entreprend une formation d'épouvanteur chez son maître William Johnson. Mais la menace de Circé reste lourde, et sa revanche plus proche que jamais. D'autre part, un autre mystère ronge Wulf : chaque nuit, des bruits sous le plancher l'empêchent de dormir... Tout se complique lors d'une chasse aux sorcières, au cours de laquelle Johnson, battu, doit laisser son apprenti aux mains du géant Hrothgar. Retenu dans un nouvel entremonde, Wulf apprend alors de son ravisseur qu'il est un tulpan et qu'il peut donner forme à ses pensées. Seulement, le chemin est long pour maîtriser ses pouvoirs, et hors de l'entremonde, le temps presse : Circé est de retour, et elle retient Tom et Alice prisonniers. Avec l'aide de Tilda, leur fille, Frère Wulf devra apprendre à devenir un vrai tulpan afin de sauver ses amis. Peut se lire indépendamment de la série L'Epouvanteur.