18 séances d'hypnose & auto-hypnose pour débutants

Le compagnon du livre best-seller "Auto-Hypnose pour les débutants". Complément indispensable du livre de base, technique, vous trouverez dans cette suite des scripts complets : des textes d'inductions hypnotiques (phrases, métaphores) ; le déroulé des protocoles d'hypnose (20 à 45mn chaque) ; pour vous inspirer en auto-hypnose ou pour vos patients. Vous débutez en hypnothérapie et vous cherchez des exemples de séances d'hypnose "de A à Z" ou vous voulez apprendre l'auto-hypnose ? Ce livre est pour vous. 18 textes de séances d'hypnose. Les scripts originaux des séances à succès de Youtube, pour : gérer le stress, garder la forme, mieux dormir, chasser la déprime, gagner en confiance en soi, arrêter de fumer, retrouver la ligne, apprendre plus facilement, etc. En lisant et en écoutant ces séances professionnelles, vous allez apprendre à libérer la magie de votre esprit ! Avec les séances d'hypnose (à télécharger).