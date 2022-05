Hadès et Perséphone Tome 1 : A touch of Darkness

L'auteur à succès St. Clair nous offre une interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. Perséphone n'est la déesse du printemps qu'en titre. Depuis qu'elle est toute petite, les fleurs se ratatinent à son contact. Après s' être installée à New Athens, elle espérait mener une vie discrète, dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied dans une boîte de nuit clandestine pour jouer une partie de cartes avec un tranger hypnotique et mystérieux. Hadès, le dieu des morts, a bâti un empire du jeu dans le monde des mortels et ses paris favoris sont réputés impossibles. Mais rien ne l'a jamais intrigué autant que la déesse qui lui offre une aubaine laquelle il ne peut résister. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le Dieu des morts, et ses conditions sont impossibles : Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Le pari ne se limite cependant pas à exposer l' échec de Perséphone en tant que déesse. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté , son amour pour le Dieu des ténèbres grandit - un amour à la fois envoutant et interdit.