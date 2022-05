Pays Picard

Au grand air et au fil de l'Oise, découvrez le Pays Chaunois : entre ses villages authentiques, sa nature préservée et ses villes pétries de l'histoire du XXe siècle, ce territoire vivant n'a pas fini de vous surprendre. A Chauny, vous resterez bouche bée devant l'incroyable créativité des architectes et des artistes de l'Entre-Deux-Guerre ; à Blérancourt, ce sont les Jardins du Nouveau-Monde et le destin d'Anne Morgan, cette grande dame qui a tant aidé la population locale après la Grande Guerre, qui vous raviront ; depuis les remparts de Coucy-le-Château, vous pourrez savourer un panorama grandiose sur la région ; le massif forestier de Saint-Gobain et les landes de Versigny ne demandent qu'à être explorés pour y découvrir les merveilles naturelles et patrimoniales qu'ils abritent ; les amateurs de musées ne seront pas en reste avec les collections de La Fère et de Fargniers, entre oeuvres artistiques et sentier de la Mémoire, qui honore le sacrifice des résistants locaux pendant l'Occupation. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable ! - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; - Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ; - Des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.