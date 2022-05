Passez à l'ACT. Pratique de la thérapie d'acceptation et d'engagement

La première édition de Passez à l'ACT s'est imposée comme un classique des thérapies par son côté simple, accessible et compréhensible par tous. Cette nouvelle édition, fortement remaniée, étoffera le champ des ressources et facilitera le travail des professionnels grâce à de nouvelles métaphores, des scripts, des feuilles de travail, des transcriptions de séances, des outils et exercices originaux, de nouveaux sujets ou développements tels que : les problèmes relationnels, la honte, l'autocompassion, l'exposition, etc. ; l'ajout d'un récent outil de conceptualisation, sorte de feuille de route de la thérapie, " la question du choix " sert de fil conducteur pédagogique, de nombreux exemples cliniques et des conseils pour créer ses propres techniques et exercices. Cet ouvrage est indispensable pour tout praticien qui désire approfondir sa pratique de l'ACT et acquérir de solides bases cliniques. En mettant l'accent sur la pleine conscience, les valeurs du patient et l'engagement à changer, l'ACT s'avère efficace dans le traitement de la dépression, de l'anxiété, du stress, des dépendances, des troubles alimentaires, de la schizophrénie, du trouble de personnalité limite (DBP) et d'une myriade d'autres troubles psychologiques. C'est aussi une nouvelle façon révolutionnaire de voir la condition humaine, remplie de nouveaux outils, techniques et stratégies pour promouvoir un changement de comportement profond.