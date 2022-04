Aux portes de la Côte d'Azur et des Alpes-de-Haute-Provence, le Var déploie un patrimoine culturel et naturel d'une rare diversité, sous un soleil omniprésent. Venez profiter de ses stations balnéaires familiales, de ses richesses architecturales et archéologiques, et de son arrière-pays aux reliefs escarpés propices tant à la randonnée qu'à la pratique de sports en eau vive. Département préféré des Français, le Var est un territoire de traditions et de contrastes, de couleurs chatoyantes et de senteurs exaltantes qui promet tout au long de l'année de belles découvertes au visiteur curieux.