Giuseppa ... sans filtre !

L'ouvrage sera composé de 4 grandes parties : Partie 1 : Qui je suis et d'où je viens (son enfance, ses parents, l'école, sa volonté d'indépendance ; ses qualités, ses faiblesses...) Partie 2 : De la restauration à la téléréalité (sa rencontre avec Paga, Giuseppa vue par ses amis Marseillais Bastos, Julien Bert, Paga, etc.) Partie 3 : Une influenceuse pas comme les autres (sa communauté, son mode de partage, la notoriété, ses tatouages, l'acceptation de soi...) Partie 4 : Aujourd'hui. Et demain ? (son histoire d'amour avec Paga, son envie de stabilité, sa confiance en l'avenir, ses rêves et ambitions...)