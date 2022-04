Agent de maîtrise. Concours et examen professionnel. Catégorie C, Edition 2022-2023

Cet ouvrage rassemble l'essentiel de ce qu'il faut connaître pour réussir les épreuves écrites et l'épreuve orale du concours d'agent de maîtrise. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Cet ouvrage présente, des informations sur le cadre institutionnel de l'emploi, le déroulement de la carrière, le recrutement, la rémunération, ainsi que les conditions requises pour concourir. Il propose également aux candidats une méthodologie adaptée, de vraies copies annotées et un cadrage élaboré pour se préparer efficacement.