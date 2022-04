Le guide des petits aventuriers de la forêt. 25 jeux et activités nature autour des 4 éléments

Ce guide aux merveilleuses illustrations rétro et nature propose 25 jeux, travaux manuels et activités à réaliser dans les bois avec les enfants, avec pour thème : les 4 éléments (l'air, le feu, la terre et l'eau). Les activités sont conçues pour aider les enfants à trouver leur place dans la nature et à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour la protéger. Vous apprendrez, par exemple, pour l'air, à construire un cerf-volant naturel ; pour le feu, à fabriquer un cadran solaire maison ; pour la terre, à sculpter un troll forestier ; pour l'eau, à réaliser un barrage... Pour chaque jeu est indiqué : l'âge requis (de 2 à 10 ans et +), le nombre de participants, l'enjeu pédagogique, le matériel nécessaire et des avertissements sur la sécurité.