Hypersensibilité comment en faire un atout

Et si vous faisiez de votre hypersensibilité un atout de votre quotidien ? Et si vous arrêtiez de la voir comme un obstacle qui vous fait souffrir ? Découvrez comme apprendre à accepter votre grande sensibilité et surtout, comment transformer cette particularité en force. A travers son livre, Johanna Rozenblum vous aide à décrypter vos émotions et vos réactions pour mettre en place des stratégies d'adaptation qui feront de cette hypersensibilité une caractéristique maîtrisée capable de vous rendre plus fort.