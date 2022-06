Le comte diabolique. Intrépides et séductrices, les héroïnes Victoria vont conquérir l Histoire !

Le prix à payer pour valser avec le démon est une place en enfer. 1851, Londres Lucien Langdon possède une réputation des plus scandaleuses : meurtrier, immoral, dangereusement séduisant... On dit de lui qu'il a abusé du chagrin d'un vieil homme en se faisant passer pour son petit-fils disparu, et qu'il a usurpé son titre de comte, lui qui a grandi dans les rues mal famées de Londres. Aucun membre de la bonne société ne s'abaisserait à le fréquenter. Et pourtant, Lady Catherine Mabry frappe à sa porte en pleine nuit, malgré les risques de voir sa réputation ruinée à jamais : elle a désespérément besoin de lui... pour un assassinat. Mais si Lucian doit compromettre le peu d'âme qui lui reste, il compte bien exiger un contrepartie conséquente. Et à force de moments volés et de rendez-vous secrets au coeur de la nuit, Catherine risque bien de tomber sous le charme de ce comte diabolique... A propos de l'auteur Lorraine Heath a toujours rêvé de faire de l'écriture son métier. A peine diplômée de l'Université du Texas, elle publie des manuels d'entraînement, des articles de presse pour une agence de publicité, des codes informatiques, mais quelque chose lui manque. En 1990, en lisant une romance, elle a une révélation. Non seulement elle devient fan du genre, mais elle comprend également ce qui manque à ses écrits : des rebelles, des séducteurs et des mauvais garçons. Depuis, c'est à leurs aventures qu'elle se consacre. Son oeuvre a été saluée par plusieurs récompenses, parmi lesquelles des RITA Awards, une HLT Medallion et un Romantic Times Career Achievement Award. Ses romans apparaissent régulièrement dans les listes de best-sellers du USA Today et du New York Times.