L'affaire Leane Cohen

Montréal est à feux et à sang... Le lieutenant Hansen va devoir faire face à ses démons. Le sergent-détective Henrik Hansen vient d'encaisser de solides coups : on lui a retiré sa dernière enquête d'importance, son cottage a été rasé par les flammes et l'amour de sa vie est maintenant derrière les barreaux. Alors qu'une série d'incendies ont lieu à Montréal, la SQ fait appel à lui. Il fait la rencontre de Léane Cohen, enquêtrice spécialisée en incendies criminels. Une complicité s'installe tout de suite entre les deux policiers. Pourtant, l'appel des montagnes et de son petit village tranquille se fait bientôt sentir. Léane réussira-t-elle à le retenir ?