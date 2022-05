Sous le charme du capitaine

Série "Scandaleuses liaisons" - Tome 2/4 Quatre frères, quatre destins... tous plus scandaleux les uns que les autres ! Manoir de Markham, Angleterre, 1814 Alors qu'il se promène près du verger familial, le capitaine James Warriner est alerté par les cris d'une femme affolée. Et quelle femme ! Miss Cassandra Reeves est une véritable beauté aux courbes voluptueuses, et la voilà coincée sur la plus haute branche d'un pommier ! James lui porte secours et tombe immédiatement sous son charme. Mais comment pourrait-il prétendre gagner son coeur, lui, le capitaine blessé, et membre de la très controversée famille Warriner ? Surtout, parce que la guerre fait resurgir son côté le plus sombre, il craint de ne représenter qu'un danger pour sa belle...