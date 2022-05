Fuze et Didier Tome 2 : En route vers la Lune

Demain, Didier doit partir sur la lune avec son patron bien aimé, Fuze. Mais cela ne se passe pas comme prévu et notre employé du mois reste au sol, remplacé par un imposteur dont il ne connaît pas les intentions. Avec l'aide de Mrs Parker, une scientifique et Framboise la secrétaire, Didier va tenter à nouveau de sauver l'entreprise et son PDG ! Mais partir dans l'espace n'est pas de tout repos.