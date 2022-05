Martin : Je vais y arriver

Pendant que Papa est occupé, Martin veut faire un gâteau comme un grand. Mais voilà, casser des oeufs, c'est vraiment difficile. Plusieurs échecs, et l'envie d'abandonner pointe le bout de son nez... Mais quand on s'exerce et qu'on recommence, tout finit par fonctionner petit à petit. Un nouvel album tendre et positif de Martin, pour aborder le sens de l'effort.