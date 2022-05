Yoko Tsuno Tome 30 : Les gémeaux de saturne

Khâny emmène Yoko sur Saturne pour explorer un morceau de comète qui semble contenir eau et oxygène et qui a envoyé un énigmatique message d'alerte : " Sauvez Rya. " Dans la crevasse d'où provient le SOS, les deux amies découvrent l'épave d'un " vaisseau surgelé " à l'intérieur duquel se trouve Rya, une petite créature ? biologique mais génétiquement modifiée ? profondément endormie et enfermée dans un sarcophage de survie. Avec Tôpy, son frère synthétique qui veille sur elle, ce sont les " gémeaux de Saturne " ! Et ils ont de lourds secrets à révéler à Yoko... Roger Leloup a pris l'habitude d'alterner histoires dans l'espace et histoires " terrestres ". Que ce soit sur Terre ou sur Saturne, ses histoires sont toujours passionnantes et empreintes d'humanisme.