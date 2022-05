Année zéro

Madeleine est sage-femme et pourtant dès la naissance de son enfant, rien ne se passe comme prévu. Elle galère dans son post-partum, sa parentalité, son couple... Elle passe de la joie au désespoir, de l'énergie à tout casser à la fatigue extrême. Anna et Caroline nous rassurent : c'est normal. Tout le monde passe par là. "Devenir parent" est l'un des plus grands chambardements de l'existence...