Moon Void Tarot (Édition française)

Au coeur de l'Introspection se cachent les plus Belles Découvertes ! Et si vous vous accordiez un instant ? Mêlant astrologie et tarot, le jeu que vous tenez entre vos mains est une invitation à découvrir votre Moi Intérieur. Précieux miroir dans le travail de l'ombre, il favorisera votre guérison et vous aidera dans votre travail d'introspection. Il tient son nom du moment où la Lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Cette période est propice à la pause et à la réflexion. Chaque carte de ce jeu représente les énergies que vous êtes invité à incarner pour transcender et sublimer chaque étape de votre parcours de vie. Développez votre Intuition et reprenez possession de votre Pouvoir Personnel. Ce nouveau compagnon sera un précieux allié pour illuminer vos ombres et vous aider à briller de toute votre Lumière ! Il n'y a qu'un pas entre le bonheur et vous... Et il ne tient qu'à vous de le franchir ! Illustratrice et taromancienne intuitive, Stefanie Caponi vit à Brooklyn aux Etats-Unis. Non contente de tirer les cartes, elle rédige mensuellement les horoscopes du blog dameproducts. com et contribue régulièrement à différents magazines. Stefanie consacre son temps libre à la pratique de la magie au sein de son coven, à l'art et au développement personnel, et ne cesse d'approfondir ses connaissances du milieu spirituel.