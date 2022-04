Habana 2150 Tome 2

Les fantômes du passé. 2150. Libres, loin de Cuba et des hommes de Pepe Camacho, Waldo et Rico foncent vers la Floride. Là-bas les attend une vie simple, entre petits boulots bien rentables et soirées enfiévrées. Mais leur vaisseau n'a pas encore atterri qu'un avion de chasse des Etats-Unis vient les menacer. Au terme d'une rocambolesque course poursuite, les deux comparses sont forcés d'amerrir avant d'être repêché par le El Buccanero, navire pirate appartenant à Carmen Morena. Forcés de participer aux malversations du bateau clandestin, Waldo et Rico vont les aider à visiter une épave centenaire aux hôtes aussi étranges qu'inconvenants. Thierry Cailleteau (Aquablue) signe une nouvelle aventure auto conclusive de son cocktail détonnant d'action, de SF et d'humour dessiné tout en énergie par un Héloret en grande forme. Une aventure en bonne compagnie en plein océan Pacifique.