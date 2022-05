Milan en quelques jours. 5e édition

Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Milan en quelques jours. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, et les meilleures adresses pour visiter, se restaurer, prendre un verre, sortir, ou faire du shopping. Des sections ciblées pour découvrir Milan selon ses envies : architecture (palais baroques, appartements Liberty, galeries néoclassiques...), mode (jeunes créateurs, boutiques multimarques, stylistes influents...), design (showrooms des plus grands noms du design, musées et boutiques avant-gardistes), gastronomie... Un circuit sur 4 jours et des suggestions de balades (virée shopping dans le Quadrilatero d'Oro, promenade le long des canaux, plongée 100 % design dans la Zona Tortona...). Une escapade dans les environs de Milan, avec des informations pour découvrir les îles Borromées, sur le lac Majeur, ainsi que la ville de Côme, au bord du lac du même nom : palais et villas à visiter, bonnes adresses... De nombreuses cartes et un plan détachable de Milan avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.