Gueule de bois

"- Tu sais quoi, Tonton ? Pour la plupart des gens, j'suis qu'un salaud de Blanc. Et pourtant, je prie pour qu'Obama soit élu. Les symboles, c'est pas de la merde ! - T'as raison, Lait-de-Vache : t'es qu'un salaud d'Blanc." Novembre 2008, Barack Obama est en lice pour l'élection présidentielle américaine. A Sarcelles, tout le monde retient son souffle. Djiraël, Sonia, Farrell, et même les deux flics "Lait-de-Vache" et "Tonton Black Jacket"... tous y croient, tous espèrent. Qui sait ? La vie pourrait changer, jusque dans les banlieues françaises... Mais leur destin à tous bascule quand le Président de tous les espoirs est assassiné.