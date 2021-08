Hellraiser. Suivi de Dans les collines, entretien avec Clive Barker, Edition de luxe

Le grand classique de Clive Barker en édition collector "Frank avait commis, en ouvrant la boîte de Lemarchand, une funeste erreur. - Ah, vous avez donc fini de rêver, dit la Cénobite qui l'observait tandis qu'il reposait, haletant, sur le plancher nu. Parfait. Maintenant, nous pouvons commencer". C'est ainsi que s'ouvre Hellraiser, le roman culte de Clive Barker qui a engendré ces figures mythiques de l'horreur littéraire et cinématographique : les Cénobites, Pinhead et le fameux cube gravé de Lemarchand, à la fois promesse de plaisirs ultimes et portail vers des douleurs sans pareilles. Cette édition collector explore les méandres de l'imaginaire de Cliver Barker à travers trois textes : - une préface signée du spécialiste Benoît Domis qui retrace la carrière de Clive Barker ; - le roman Hellraiser ; - Dans les collines, un entretien fleuve entre Clive Barker et Peter Atkins, auteur et ami de l'écrivain et coscénariste de plusieurs films de la saga Hellraiser. "J'ai vu le futur de l'horreur et son nom est Clive Barker" . Stephen King