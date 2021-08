Nos amours radicales. 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour

Charge mentale, sexuelle, émotionnelle. Mansplaining, manspreading, manterrupting. Depuis quelques années, le féminisme a fait éclore un tout nouveau champ lexical pour décrire les relations de domination et les inégalités entre hommes et femmes. Un champ lexical qui prend une toute autre dimension dans le couple hétérosexuel, où l'équilibre de la relation se joue au quotidien et dans tous les domaines. Comment vivre en harmonie avec un homme ? Quel est le poids des inégalités sociales sur le couple ? Quelle est la part de responsabilité de chacun dans l'équilibre de la relation ? Ce sont autant de questions que se posent les autrices de l'ouvrage, féministes, militantes, et complémentaires dans leur réflexion grâce à leurs profils et leurs vécus très variés. Tour à tour, elles se questionnent et questionnent le lecteur sur des sujets divers, tels que la charge mentale, le viol conjugal, l'amour communautaire mais aussi la tolérance, l'inclusion et la sexualité positive. Elles livrent ainsi un essai inclusif, solidaire, qui démontre à quel point l'intime peut être politique.