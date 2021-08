Celle qui brûle

« Laura remonta son pied gauche le long de son mollet droit.

« C’était vraiment trois fois rien, confirma-t-elle. À peine un… un accrochage. »

Elle leva les yeux vers Crâne d’Œuf, qui était occupé à se frotter la lèvre avec l’index. L’inspecteur se tourna vers sa collègue et ils échangèrent un regard entendu.

« Mademoiselle Kilbride, déclara-t-il, le corps de Daniel Sutherland a été retrouvé sur son bateau dimanche matin. Pouvez-vous nous dire exactement quand vous l’avez vu pour la dernière fois ? »

La bouche de Laura s’assécha d’un coup et un grondement sourd retentit dans ses oreilles. Incapable de déglutir, elle ferma les yeux le plus fort possible.

« Attendez, attendez… », commença-t-elle.

Elle se leva, sentit que tout tournait autour d’elle, prit appui sur la table, et se rassit.

« Attendez, répéta-t-elle. Son corps ? Vous voulez dire que…? »

