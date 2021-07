Sweet Tooth Tome 1

Dix années ce sont écoulées depuis la mystérieuse pandémie qui frappa la Terre et décima la quasi-totalité de la population. De celle-ci, naquit une nouvelle espèce : mi-homme mi-animale. Gus fait partie de ces enfants hybrides dont on ignore tout, livré à lui-même depuis la mort de son père. Au cours de son voyage à travers une Amérique dévastée, Gus croisera la route de Jepperd, homme massif et taciturne avec qui il se met en quête d'un refuge spécialisé. Mais sur leur route, les chasseurs sont nombreux. Sweet Tooth est la série post-apocalyptique du scénariste et dessinateur canadien Jeff Lemire (Trillium, Green Arrow, Essex County). A travers le cheminement de personnages que tout oppose, Jeff Lemire explore avec justesse et émotion la perte de l'innocence, la quête d'absolution et la survie en milieu hostile. Publiée pour la première fois en France, cette odyssée en trois volumes emprunte des ambiances aux références du genre, tels Le Fléau de Stephen King ou, plus récemment, La Route de Cormac McCarthy. Cette édition est accompagnée de croquis inédits commentés par l'artiste.