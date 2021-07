John Hero, alias Cobrastar, profite d’un massacre inopiné dans un dinner de l’Arizona peuplé de culs terreux et d’extra-terrestres pour faire main basse sur une clé renfermant des informations cryptées. Il s’enfuit à bord de son vaisseau, sans savoir que à peu près la moitié de l’univers en a après ces données numériques.

Et le voilà embarqué dans une aventure à travers la galaxie, affublé d’un équipage improbable : Lucy (une IA cachottière), BlackFury (une chasseuse de prime redoutable et sexy), Bambino (un colosse taciturne mais perspicace), Tiny Boom (une tendre créature dotée d’un fâcheux penchant pour les explosifs) et Elijah (un jeune Terrien refoulé, mais qui se révèle rapidement tout aussi dégénéré que les autres). Les Disco Boys, tueurs à gages groovy, et Plague Snyssken, le psychopathe le plus recherché de la galaxie, sont sur leurs traces.

Vont-ils s’en sortir ?